Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

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Пугать американцев запретом полетов над Россией совершенно бессмысленно

Американские авиакомпании зря испугались возможного запрета полетов над РоссиейФото: Luke MacGregor/Reuters
Информация о том, что Россия якобы по политическим мотивам запретит американским авиакомпаниям совершать полеты над своей территорией, оказалась притянута за уши. Однако это не отменяет справедливого вопроса: что произойдет, если такая угроза все-таки будет приведена в исполнение? Подробности...
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«Умные» ракеты Трампа стали полезным подарком для России

«Новые» и «умные» ракеты Трампа полетели из Сирии в РоссиюФото: Jonathan Sunderman/U.S. Navy photo
Раньше источниками образцов вооружений США для России были Грузия и Украина, теперь уникальный трофей пришел из Сирии. После американского удара по САР местные военные нашли и передали российским коллегам две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты. Что заполучила в свое распоряжение Москва и как это можно использовать? Подробности...
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Тяжелые 90-е до сих пор сказываются на современных российских детях

Башкирская школа, где произошло нападение на коррекционный классФото: Вадим Брайдов/ТАСС
Очередное нападение, произошедшее в одной из российских школ, вновь заставило задуматься о том, что представляют собой современные дети. Почему подобные истории регулярно повторяются и что можно сделать для того, чтобы их стало как можно меньше? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала клинический психолог Леона Овчинникова. Подробности...
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«Дефектный» советский авианосец сыграл для Китая важнейшую роль

Китайцы не зря долго приводили «Варяг» в божеский видФото: Zeng Tao/Zuma/Global Look Press
Слухи о том, что китайцы признали дефектным свой первый авианосец «Ляонин» (бывший советский «Варяг»), оказались сильно преувеличенными. При всех недостатках, присущих данному кораблю (как и его аналогу – российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов»), он имеет важнейшее значение для ВМС КНР. Какое именно? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Состояние украинской армии не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства, заявил глава комитета НАТО Петр Павел. Заметьте – речь не о вступлении, а лишь о программе консультирования кандидатов. В чем дело? Подробности...

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          Вадим Самодуров

          Почему Украину не хотят подпускать к членству в НАТО

          Вадим Самодуров
          гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          		 19 апреля 2018, 18:01

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          Председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что состояние украинской армии вовсе не является условием для выдачи Плана действий в отношении членства (ПДЧ) в альянсе. Оказывается, более важный индикатор – проведение либеральных реформ.

          Заметьте – речь идет не о вступлении в НАТО как таковом, а всего лишь о программе помощи и консультирования кандидатов в НАТО. Затрагивается широкий ареал государственной политики страны-кандидата: начиная от экономики и судов и кончая состоянием армии.

          Македония и Босния и Герцеговина, напомню, с недавних пор участвуют в ПДЧ. Более милитаризованной и крупной Украине НАТО в этом отказывает. В чем дело?

          Сама по себе идея вступления в НАТО означает, что отношения Украины с двумя соседями – Россией и Белоруссией – будут испорчены вконец, без каких-либо надежд на их улучшение.

          Но если отношения с соседями в Киеве мало кого заботят, то на старте нового избирательного цикла стоит напомнить, что даже сегодня отношение граждан Украины к идее вступления в Североатлантический альянс остается противоречивым. 

          Фото: Михаил Маркив/РИА «Новости»

          Есть десятки соцопросов: в одних чуть больше сторонников НАТО, в других – их противников, но ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что Украина по данному вопросу разделена почти пополам. И интенсификация переговорного процесса послужит лишь во зло внутренней стабильности.

          Но почему сами атлантисты убегают от Украины?

          На самом деле все очень просто: Украина чересчур коррумпированна и чересчур близка к России.

          Регулярно мы слышим об украинских военнослужащих, перебегающих на российскую сторону. На днях о таком намерении официально заявили украинские военные моряки!

          А вдруг какой-нибудь из них прихватит с собой и секретные данные альянса – трезво размышляют в НАТО.

          Но куда большую опасность для Запада представляет потенциальный рост популярности и численности противников вступления в НАТО, который станет неизбежным ответом на попытку продавить такое решение силой. А это, в свою очередь, чревато противоположным процессом – переходом страны под контроль пророссийских сил.

          Поэтому из постсоветских республик НАТО и выбрало для сотрудничества самые антироссийские (с наименьшим влиянием России) и самые незначительные – прибалтийские. Принятие же Украины и Грузии пока что чревато непредсказуемыми геополитическими последствиями для самого же Запада.

          В нынешней ситуации шаткого равновесия Украине противопоказано вступать в какие-либо военно-политические союзы как с Западом, так и с Россией. Ей выгоднее придерживаться стратегии экономического связного, коммуникационного узла между Россией и Западом.

          Это позиция некоторых украинских олигархов, которую, например, периодически озвучивает лидер партии «За жизнь» Евгений Муравьев.

          Украина по своей площади – самое крупное государство Европы. Через ее территорию проходят важные торговые пути, газо- и нефтепроводы.

          Только за счет своего нейтрального положения и ренты с этих коммуникаций украинское государство способно обеспечить довольно приемлемый уровень жизни своим гражданам. А если отказаться от всяких националистических авантюр по покорению Донбасса, то можно и ресурсы на проведение реформ найти.

          Другая же часть украинских элит ориентирована на извлечение ренты от положения форпоста в противостоянии с Россией.

          Но чем дольше длится такое противостояние, тем меньше остается времени и средств на проведение реформ, необходимых для сокращения отставания от других восточноевропейских соседей (о Западной Европе и речи не идет). Раз реформы не идут, то и вступление в альянс Украине не светит, как заявляют в НАТО. 

          На самом же деле правы те, кто говорит, что Украине нужно не такое вступление, а нейтралитет. Но нейтралитет может быть основан лишь на федеративной модели государства, когда произойдет отказ от унификации страны по образцу Галичины.

          Готовность признать культурные права миллионов граждан страны, чье самосознание можно охарактеризовать как «русских Украины» – шаг номер один на пути к нейтралитету. Вот уж где воистину «золотая середина».

          В ином случае страну ждет полный раскол – и никакие репрессивные действия СБУ предотвратить его не смогут.


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