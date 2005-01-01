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Как относиться к рекламе «Билайна» «Каждому свое»

«Каждому свое» – надпись на входе в нацистский лагерь смерти БухенвальдФото: Martin Schutt/DPA/Global Look Press
Фраза «Каждому свое» стала символом Бухенвальда – фашистского концлагеря, где были уничтожены более 50 тысяч человек. Но российский сотовый оператор решил, что это словосочетание отлично характеризует их новый тариф. Следует ли запретить использование подобных фраз как нацистской символики или это бессмысленно? Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
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          Вадим Самодуров

          Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

          Вадим Самодуров
          гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          		 21 мая 2018, 19:25

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          Украина становится все менее интересной для западных СМИ. Это выяснили аналитики VoxUkraine по результатам 17-месячного исследования.

          По сравнению с прошлым аналогичным периодом, публикаций на украинскую тематику стало в 2,5 раза меньше. Меньше стали писать об Украине на страницах Reuters и Bloomberg, последний и вовсе снизил упоминаемость Незалежной в 6 раз. New York Times, Washington Post, FoxNews, ABC News и другие издательства также стали посвящать меньше своих публикаций событиям на Украине.

          Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так. Во-первых, вялотекущий конфликт на Донбассе, которому уже 4 года, и конца и краю ему не видно, все меньше и меньше становится темой статей и репортажей западных журналистов.

          Во-вторых, отсутствие позитивных изменений в стране, уже не говоря о каких-то прорывах в экономике, также служит бесцветным фоном, лишь отталкивающим западные издания.

          Уменьшение упоминаемости Украины будет иметь далеко не самые позитивные результаты для нынешнего руководства страны, собирающегося на выборы президента в следующем году. Если четыре года назад Украине отводилось центральное место в политических колонках ведущих западных газет и журналов, то сейчас она довольствуется периферийным положением в арьергарде информационной повестки.

          Фото: Gleb Garanich/Reuters

          Это закономерный результат правления Порошенко и его команды. Люди не сделали ровным счетом ничего для экономического процветания страны. И наоборот, сделали все возможное, чтобы испортить отношения с Россией, являвшиеся modus vivendi народа Украины еще со времен Переяславской Рады.

          Новая власть пошла наперекор истории и теперь пожинает соответствующие плоды.

          Жаль только, что в своем исследовании VoxUkraine не попыталась выяснить, изменился ли имидж Украины на Западе в последнее время.

          Могу предположить, что – да, и не в лучшую сторону. Потому что оснований предполагать обратное нет. Украину мало кто считает невинной жертвой «российской агрессии», активность националистов, мозолящих глаза демократическим, либеральным и консервативным кругам Европы, поддерживающим Незалежную, также подрывает доверие к украинскому руководству и портит образ страны.

          Предпринимаемые во внутренней политике меры также не находят отклика на Западе. К концу 2010-х «декоммунизацией» уже никого не удивишь, а давление, которое испытывают меньшинства на Украине, закономерно вызывает тревогу у западных правозащитников и тех, кто готов к ним прислушаться.

          Есть еще одно важное событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине.

          Это грядущие президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему «движения на Запад». Тогда США и Европа приветствовали и «оранжевую революцию», и Евромайдан, как процессы, способствующие укреплению «содружества западных демократий», то есть относились к происходящему через призму геополитики с некоторой толикой ценностного подхода.

          Причем для европейцев важнее ценности, а для американцев – геополитика. Первые, например, с каждым годом все больше поддерживают Палестину, а вторые вряд ли когда-нибудь перестанут делать ставку на Израиль. Про сотрудничество США с саудитами и говорить нечего.

          Так что европейцы, в том числе и из экономических соображений, для России более приемлемы как переговорщики по Украине, нежели США.

          Но и американцы могут пересмотреть свой подход, если у власти на Украине окажутся совершенно неуправляемые люди из числа радикальных националистов.

          «Это невозможно» - говорят некоторые. Но почему невозможен переворот с приходом к власти Билецкого и Тягнибока, если и в 2014 был реализован сценарий, ранее считавшийся фантастическим? Украина крайне нестабильна, а недоверие к власти и демократическим процедурам находится на историческом максимуме – это именно та среда, которая делает возможной торжество крайних политических сил.

          Тем более, что свергаемой окажется принятая Западом власть Евромайдана в лице Порошенко и его команды. Понятие «меньшего зла» и договороспособного партнера никто не отменял. Ручкаться с радикалами не станут ни в Берлине, ни в Вашингтоне. «Вот к каким опасным последствиям приводит поддержка революционных движений по периметру России» – таков будет основной лейтмотив западных СМИ.

          Это радикальный сценарий. В реальности все может получиться несколько иначе – националисты опять сыграют роль уличного тарана, Запад взахлеб будет обсуждать это, но по итогам у власти окажется умная и понятливая Тимошенко.

          Которая и ошибки предыдущего режима не станет повторять, и доверие Запада постарается вернуть. Как и предыдущий радикальный, этот срединный сценарий для России тоже вполне приемлем. Хотя он и оборачивается улучшением имиджа Украины на Западе, с новой властью Москва вполне может найти общий язык.

          Третий из возможных сценариев – приход к власти сторонников «прагматического нейтралитета» вроде Рабиновича и Мураева, самый маловероятный. Стоит ожидать некоторого усиления их влияния после выборов, но не в критических масштабах. Хотя эти люди с точки зрения российских интересов в большей степени устраивают нас, нежели Тимошенко.

          Есть и четвертый вариант. Назовем его «дворцовым переворотом». Кто-то из окружения Порошенко начинает резко выступать против него и «соглашается» возглавить оппозицию. Скорее всего, этим человеком может оказаться Аваков.

          Но опять же, доверие к такому деятелю будет в разы меньше, чем к той же Тимошенко или «прагматикам», и выстоять, продолжая политику предшественника, шансов у него будет немного.

          Имидж Украины – вещь, которую очень легко потерять, но очень сложно найти. В отличие от упоминаемости, рост которой своими действиями способна оправдывать страна, достойная звания «колыбели современных революций».


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