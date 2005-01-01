Украина становится все менее интересной для западных СМИ. Это выяснили аналитики VoxUkraine по результатам 17-месячного исследования.

По сравнению с прошлым аналогичным периодом, публикаций на украинскую тематику стало в 2,5 раза меньше. Меньше стали писать об Украине на страницах Reuters и Bloomberg, последний и вовсе снизил упоминаемость Незалежной в 6 раз. New York Times, Washington Post, FoxNews, ABC News и другие издательства также стали посвящать меньше своих публикаций событиям на Украине.

Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так. Во-первых, вялотекущий конфликт на Донбассе, которому уже 4 года, и конца и краю ему не видно, все меньше и меньше становится темой статей и репортажей западных журналистов.

Во-вторых, отсутствие позитивных изменений в стране, уже не говоря о каких-то прорывах в экономике, также служит бесцветным фоном, лишь отталкивающим западные издания.

Уменьшение упоминаемости Украины будет иметь далеко не самые позитивные результаты для нынешнего руководства страны, собирающегося на выборы президента в следующем году. Если четыре года назад Украине отводилось центральное место в политических колонках ведущих западных газет и журналов, то сейчас она довольствуется периферийным положением в арьергарде информационной повестки.

Это закономерный результат правления Порошенко и его команды. Люди не сделали ровным счетом ничего для экономического процветания страны. И наоборот, сделали все возможное, чтобы испортить отношения с Россией, являвшиеся modus vivendi народа Украины еще со времен Переяславской Рады.

Новая власть пошла наперекор истории и теперь пожинает соответствующие плоды.

Жаль только, что в своем исследовании VoxUkraine не попыталась выяснить, изменился ли имидж Украины на Западе в последнее время.

Могу предположить, что – да, и не в лучшую сторону. Потому что оснований предполагать обратное нет. Украину мало кто считает невинной жертвой «российской агрессии», активность националистов, мозолящих глаза демократическим, либеральным и консервативным кругам Европы, поддерживающим Незалежную, также подрывает доверие к украинскому руководству и портит образ страны.

Предпринимаемые во внутренней политике меры также не находят отклика на Западе. К концу 2010-х «декоммунизацией» уже никого не удивишь, а давление, которое испытывают меньшинства на Украине, закономерно вызывает тревогу у западных правозащитников и тех, кто готов к ним прислушаться.

Есть еще одно важное событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине.

Это грядущие президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему «движения на Запад». Тогда США и Европа приветствовали и «оранжевую революцию», и Евромайдан, как процессы, способствующие укреплению «содружества западных демократий», то есть относились к происходящему через призму геополитики с некоторой толикой ценностного подхода.

Причем для европейцев важнее ценности, а для американцев – геополитика. Первые, например, с каждым годом все больше поддерживают Палестину, а вторые вряд ли когда-нибудь перестанут делать ставку на Израиль. Про сотрудничество США с саудитами и говорить нечего.

Так что европейцы, в том числе и из экономических соображений, для России более приемлемы как переговорщики по Украине, нежели США.

Но и американцы могут пересмотреть свой подход, если у власти на Украине окажутся совершенно неуправляемые люди из числа радикальных националистов.

«Это невозможно» - говорят некоторые. Но почему невозможен переворот с приходом к власти Билецкого и Тягнибока, если и в 2014 был реализован сценарий, ранее считавшийся фантастическим? Украина крайне нестабильна, а недоверие к власти и демократическим процедурам находится на историческом максимуме – это именно та среда, которая делает возможной торжество крайних политических сил.

Тем более, что свергаемой окажется принятая Западом власть Евромайдана в лице Порошенко и его команды. Понятие «меньшего зла» и договороспособного партнера никто не отменял. Ручкаться с радикалами не станут ни в Берлине, ни в Вашингтоне. «Вот к каким опасным последствиям приводит поддержка революционных движений по периметру России» – таков будет основной лейтмотив западных СМИ.

Это радикальный сценарий. В реальности все может получиться несколько иначе – националисты опять сыграют роль уличного тарана, Запад взахлеб будет обсуждать это, но по итогам у власти окажется умная и понятливая Тимошенко.

Которая и ошибки предыдущего режима не станет повторять, и доверие Запада постарается вернуть. Как и предыдущий радикальный, этот срединный сценарий для России тоже вполне приемлем. Хотя он и оборачивается улучшением имиджа Украины на Западе, с новой властью Москва вполне может найти общий язык.

Третий из возможных сценариев – приход к власти сторонников «прагматического нейтралитета» вроде Рабиновича и Мураева, самый маловероятный. Стоит ожидать некоторого усиления их влияния после выборов, но не в критических масштабах. Хотя эти люди с точки зрения российских интересов в большей степени устраивают нас, нежели Тимошенко.

Есть и четвертый вариант. Назовем его «дворцовым переворотом». Кто-то из окружения Порошенко начинает резко выступать против него и «соглашается» возглавить оппозицию. Скорее всего, этим человеком может оказаться Аваков.

Но опять же, доверие к такому деятелю будет в разы меньше, чем к той же Тимошенко или «прагматикам», и выстоять, продолжая политику предшественника, шансов у него будет немного.

Имидж Украины – вещь, которую очень легко потерять, но очень сложно найти. В отличие от упоминаемости, рост которой своими действиями способна оправдывать страна, достойная звания «колыбели современных революций».