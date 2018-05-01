Поставку «Джавелинов» Киеву в Крыму назвали стимулятором агрессии

Поставка американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) на Украину является стимулятором агрессивности для киевских властей.

«Поставка «Джавелинов» – это стимулятор украинской агрессивности. Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова», – сказал Бальбек, передает РИА «Новости».

По его словам, получение Киевом американских ПТРК можно сравнить с «красной кнопкой, которую украинские политики так и стремятся нажать».



«Несмотря на все заверения американской стороны, что современные противотанковые ракеты будут храниться в особых местах, я думаю, что украинские военные постараются их опробовать в действии, начиная от столкновений с бронетанковыми войсками ДНР, заканчивая несанкционированным или специализированным пуском где-нибудь в районе Чонгара по единицам российской бронетехники», – отметил Бальбек.

Депутат добавил, что «краткосрочное торжество украинского стрелка» приведет к неутешительным последствиям для ВСУ в целом.



«Потому что расстрел своих военнослужащих на российской территории официальная Москва не потерпит – ответ придет незамедлительно. К тому же «Джавелин» не так эффективно показал себя в Сирии – вполне возможно, что украинская сторона в некотором роде будет и разочарована», – подчеркнул он.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что украинская армия получила «долгожданное оружие». Ранее в государственном департаменте США сообщили, что Украина получила «Джавелины». Глава минобороны Украины Степан Полторак призывал не переоценивать значение поставок ПТРК.