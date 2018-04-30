Украина получила «Джавелины»

Противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) уже доставлены на Украину, об этом сообщили в государственном департаменте США.

«Они уже доставлены», – приводит слова официального представителя Госдепа «Радио Свобода».

Других подробностей не приводится.

Ранее глава минобороны Украины Степан Полторак призвал не переоценивать значение поставок американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» для ситуации в Донбассе, сравнив это оружие с украинскими ПТРК «Стугна».

Тем временем украинский президент Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале операции объединенных сил.