Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

«С сегодня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей заканчивается», – приводит его слова ТАСС.

Порошенко добавил, что теперь под руководством Вооруженных сил Украины в Донбассе начинается операция объединенных сил «для обеспечения защиты территориально целостности».

Глава украинского государства подписал указ о завершении режима «антитеррористической операции» в Донбассе. Также он подписал указ о начале операцию Объединенных сил Украины с 14.00 мск 30 апреля 2018 года, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на территории Донбасса с началом новой военной операции ВСУ в зоне конфликта начнет действовать «особый порядок».

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что 30 апреля в Донбассе произойдет смена формата с «антитеррористической» операции на Операцию объединенных сил.