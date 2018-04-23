Министр обороны Украины подтвердил смену формата операции в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что смена формата с «антитеррористической» операции на Операцию объединенных сил произойдет в Донбассе 30 апреля.

«30 апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом», – сказал Полторак в интервью Би-би-си.

По его словам, министерство уже подготовило «органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях».

«Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена», – заявил министр.

На вопрос о численности сил в Донбассе, министр ответил, что «все будет зависеть от обстановки». «Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и то количество, которое сегодня есть. Если будет ситуация усугубляться или будет принято решение об освобождении территории – тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать», – сказал Полторак.

В начале апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция» на территории Донбасса завершится в мае.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».