Киев решил ввести в Донбассе «особый режим»

На территории Донбасса с началом новой военной операции ВСУ в зоне конфликта начнет действовать «особый порядок», следует из соответствующего документа, оказавшегося в распоряжении СМИ.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», «особый порядок» предоставляет украинским органам сектора безопасности и обороны, а также другим госорганам специальные полномочия, необходимые для обеспечения «национальной безопасности и обороны».

В документе отмечается, что территория Донбасса будет разбита на линию огня и безопасную местность. В зоне безопасности решением командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного доступа и запретные для доступа районы.

«Допуск в район ограниченного доступа лиц, не привлеченных к мероприятиям по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, осуществляется по решению командующего Объединенных сил, командиров оперативно-тактических групп и соответствующих командиров (начальников), в полномочия которых входит обеспечение и соблюдение порядка нахождения в районах проведения операций Объединенных сил и на объектах, которые находятся под их охраной», – говорится в документе.

Допуск в район запрещенного доступа осуществляется по решению командующего Объединенных сил. Допуск посторонних лиц в такой район запрещен.

Районом боевых действий считается район вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов «выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства».

Также распоряжение устанавливает режимы пребывания в зоне безопасности для лиц, не привлеченных к «обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России».

Так, «зеленый» режим предусматривает, что пребывание и перемещение лиц не ограничено, за исключением районов запрещенного и ограниченного доступа. «Желтый» режим предусматривает пребывание и перемещение при наличии документов, личный осмотр граждан и вещей, транспортных средств. Этот режим устанавливается на рубежах изоляции и районов ограниченного доступа. «Красный» режим предусматривает, что пребывание лиц временно ограничено либо запрещено, а пропуск граждан и должностных лиц осуществляется при наличии пропуска, транспортные средства и граждане на отдельные участки местности и объекты не допускаются.

«Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах либо во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил», – говорится в документе.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что 30 апреля в Донбассе произойдет смена формата с «антитеррористической» операции на Операцию объединенных сил. До этого президент страны Петр Порошенко заявил, что «антитеррористическая операция» на территории Донбасса завершится в мае.

В январе Верховная рада приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. Согласно ему, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными». Россия в законопроекте фигурирует как «страна-агрессор».