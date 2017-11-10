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В Латвии не нашли нужного количества «стукачей»

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Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
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          Дмитрий Дробницкий

          Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 25 декабря 2017, 11:00

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          Это все еще может оказаться газетной «уткой».

          Но судя по тому, как почти синхронно отреагировали на медийный вброс политические круги и экспертное сообщество по обе стороны Атлантики, решение о поставке киевскому режиму противотанковых комплексов «Джэвлин» (Javelin – по-английски «метательное копье») и правда почти принято.

          Разумеется, ВСУ и так называемые добровольческие батальоны получат новое оружие не сразу.

          Во-первых, официальное решение еще не оглашено. Во-вторых, Конгресс в новом году должен найти «окно» в своем расписании для его рассмотрения и утверждения. А год у американских законодателей намечается жаркий.

          В-третьих, потребуется время на осуществление самой поставки. От Киева могут потребовать гарантий сохранности противотанковых комплексов и ракет к ним. Возможно, на Украину даже приедет специальная комиссия Пентагона. Будет, видимо, и период обучения.

          Фото: Sergei Stepanov/Xinhua/<br>ZUMA/Global Look Press

          Наконец, в-четвертых, ни гарантии Киева, ни проверки американским минобороны состояния ВСУ не могут на 100% предотвратить хищения «Джэвлинов». Слишком часто вооружение, направленное в пресловутую зону АТО, растворялось в воздухе.

          И не только в зоне АТО на Украине. Оружие, которое Пентагон и ЦРУ поставляли так называемой умеренной сирийской оппозиции, в конце концов оказывалось в руках боевиков ИГИЛ*.

          На каждом этапе президент Трамп может отыграть свое решение назад, придравшись к любой мелочи или увязав поставку противотанкового оружия с каким-либо шагом Порошенко, тем более что коррупционных претензий к Киеву накопилось немало.

          Наконец, в украинской столице может сложиться очередная революционная ситуация. И кому тогда передавать «продвинутое оборонительное вооружение»? Саакашвили? Непосредственно на майдан?

          Самым замечательным вариантом, конечно же, было бы объявление Трампом сообщений о поставке «Джэвлинов» киевскому режиму очередной ложью прессы. Заглянут люди во вторник в твиттер, а там:

          «Очередная порция FAKE NEWS от самых бесстыдных людей на свете – от медиа…».

          Было бы неплохо. Но, боюсь, вряд ли это случится. Что не исключает, тем не менее, отмены решения на более поздних стадиях.

          Сами по себе «Джэвлины», конечно, не переломят ситуацию в Донбассе. Но, как говорили уже многие эксперты, а также официальные представители МИД РФ, их поставка может подвигнуть горячие головы в Киеве на новое наступление в непризнанных республиках, тем более что Порошенко нужны очки в борьбе со своими политическими противниками.

          Ну а Трампу в Вашингтоне приходится разбираться со своими оппонентами как в Белом доме, так и в Конгрессе. После принятия закона о налоговой реформе и временном финансировании федерального бюджета президент отправился в короткий рождественский отпуск в хорошем настроении.

          Теоретически можно предположить, что мейнстримная пресса и часть вашингтонской бюрократии решили это настроение ему испортить.

          Напомню, пока что речь идет о сообщениях в СМИ со ссылкой на неназванные источники в администрации и Госдепартаменте.

          Слишком часто в 2017 году такие сообщения оказывались ложными.

          Не стоит также забывать, насколько раздутой оказалась новость о «поставках летального оружия Киеву» за два дня до информационного вброса о «Джэвлинах». Оказалось, что речь идет вовсе не о военной помощи «молодой европейской демократии», а лишь о разрешении американским поставщикам поставить снайперские и иные винтовки.

          Это принципиально разные вещи. Одно дело – разрешить продажу (а вовсе не поставку за счет налогоплательщика) оружия, которое в противном случае было бы закуплено в других странах (например, в Канаде или Эстонии), совсем другое – направить военную помощь одной из сторон конфликта, причем помощь достаточно серьезным вооружением.

          И все же поставка противотанковых систем Киеву слишком долго и активно лоббировалась так называемой группой взрослых в Белом доме, чтобы быть простой выдумкой. Если уж в СМИ что и преувеличили, то исключительно «для пользы дела» и не без одобрения министра обороны Джеймса Мэттиса, советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и главы администрации Джона Келли.

          Джеймс Мэттис однозначно высказывался в пользу поставки противотанкового вооружения Украине сначала в августе, затем в ноябре. В обоих случаях американская пресса писала, что Трамп принял соответствующее решение, но каждый раз следовало категоричное опровержение Белого дома и Госдепартамента.

          Сейчас «взрослые» могли решиться на новую попытку давления на своего босса. Келли, Мэттиса и Макмастера в медиа иногда называют реалистами, однако внешнеполитический реализм они проявляют только в отношении Ирана и отчасти всего Ближнего Востока, вставая в оппозицию к президенту. По части России они убежденные ястребы.

          Своим решением перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим Трамп осложнил жизнь «группе взрослых», которые долго отговаривали его от этого шага.

          Накануне опубликования новой американской Стратегии по нацбезопасности Герберт Макмастер, выступая на мероприятии мозгового центра Policy Exchange, «усилил» формулировки в отношении России по сравнению с тем, что оказалось записано в итоговом документе. Россия была названа «главной угрозой» для США. Макмастер также обвинил нашу страну в «стравливании американцев между собой».

          В самой Стратегии, хотя Россия и Китай и были названы «ревизионистскими странами», стремящимися подорвать американское лидерство и процветание, скорее констатировалась довольно жесткая конкуренция центров силы.

          Москва и Пекин были фактически уравнены между собой как основные соперники в новом мировом соревновании. С точки зрения Стратегии, КНР участвует в «подрыве» интересов США даже в бóльшем количестве регионов мира, чем Россия.

          Таким образом,

          уровень противостояния с Москвой официально понижался до противостояния с Китаем: риторика будет, а жесткого давления – нет.

          Более того, в новом стратегическом документе ни слова не сказано о неких «неправильных» действиях России в Сирии (о чем часто говорили Макмастер и Келли) или о необходимости сменить Башара Асада на посту президента САР.

          И тут же в небе над Сирией последовала серия, выражаясь официальным языком, «опасных сближений» между российскими и американскими самолетами. Это было сделано без ведома Джеймса Мэттиса? Сомневаюсь.

          Очень не хочется увязывать выход новой Стратегии США и обострение в воздушном пространстве над Евфратом, но уж слишком очевидна последовательность событий, чтобы быть простым совпадением.

          По всей видимости, Макмастеру, Келли и Мэттису не слишком понравился последний телефонный разговор Путина и Трампа, после которого пресс-службы обоих президентов признали успешность совместной борьбы с террористами.

          Дональд не дает «взрослым» делать на Ближнем Востоке то, что они хотят. Те сопротивляются и не позволяют хозяину Белого дома начать сближение с Москвой, которое было одним из его предвыборных обещаний. Для Трампа это противостояние осложняется непрекращающимися инсинуациями вокруг так называемого русского дела.

          В Стратегии по нацбезопасности США упомянута «российская агрессия в отношении Грузии и Украины», но нет ни слова не то что о поставках летального оружия, но даже о помощи Киеву.

          И вот «Джэвлины»… Даже если они пройдут по той же (коммерческой) схеме, что и винтовки, это все равно очень плохо.

          Сотрудник Института Катона, редактор влиятельного американского внешнеполитического издания The National Interest Тед Галлен Карпентер в своей статье с говорящим названием «Бензин в огонь» называет решение Трампа (заметим, пока еще возможно решение) «реально плохой идеей» и «совершенно необязательным антагонистичным ходом».

          Карпентер настаивает на том, что Вашингтон ради сохранения мира и баланса должен признать за Москвой право считать прилегающие к ее границам территории сферой жизненно важных национальных интересов России, проникновение в которую со стороны Запада будет всегда восприниматься болезненно.

          Однако, отмечает автор, американские политики совершенно не обращают на это обстоятельство внимания, несмотря на недовольство российского руководства продвижением НАТО на восток вплоть до республик Балтии.

          Карпентер пишет: «Отрицание реальности не является чем-то уникальным, свойственным только администрации Трампа. Госсекретари Кондолиза Райс и Джон Керри недвусмысленно осуждали концепцию сфер интересов, особенно когда это касалось России.

          Это крайне близоруко и опасно. Вашингтону следует действовать с куда большей осторожностью вблизи границ других сильных держав. Решение администрации Трампа одобрить продажу оружия Украине сродни заливанию тлеющего огня бензином».

          От себя добавлю, что это происходит на крайне негативном фоне. Так, российские военные вынужденно покинули Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Этот орган фактически прекратил свое существование.

          В сложившихся обстоятельствах представители Федерального собрания и МИДа сделали два невеселых вывода. Во-первых, смысла в работе с американским представителем по Украине Куртом Волкером осталось немного, даже с формальной точки зрения. Во-вторых, минский процесс если не умер, то точно впал в кому.

          Обсуждать размещение в Донбассе миротворческого контингента ООН (по любой схеме) также стало по большей части бессмысленно.

          То, что в истории с «Джэвлинами» нет дыма без огня, отчасти подтверждается тем обстоятельством, что Владимир Путин, ранее избегавший обсуждать новую Стратегию США в области нацбезопасности, назвал ее в пятницу агрессивной. Вряд ли верховный главнокомандующий черпал информацию из американской прессы.

          Возможно, Дональд Трамп решил перед началом серьезных переговоров по Украине сделать предварительный ход, заявив жесткую позицию, которую затем можно будет смягчить в обмен на уступки другой стороны.

          Именно в таком ключе многие эксперты – как наши, так и американские – интерпретировали признание Иерусалима столицей Израиля, выдвижение к Корейскому полуострову двух авианосных ударных групп, а также громкие заявления о начале торгово-валютной войны с Китаем.

          Но если своим иерусалимским решением Дональд Трамп выиграл для себя несколько очков в непростой внутриполитической партии, то два остальных демарша пока успеха не принесли. Кроме того, дальнейшее санкционное давление на Северную Корею всерьез зависит от голоса России в Совбезе ООН.

          Все предположения о том, что американский президент пытается своими жесткими действиями в отношении Москвы доказать, что он не сотрудничал с «могучими русскими хакерами» во время предвыборной кампании, лишены всякого смысла.

          Для либералов, республиканцев-глобалистов и мейнстримных медиа Трамп останется врагом не из-за симпатии к России (того же Обаму хвалили за «перезагрузку» с Москвой), а из-за его действий на внутриполитическом поле. Даже если 45-й президент США разорвет с Москвой дипломатические отношения, его не перестанут называть русским ставленником в эфире CNN и на страницах Washington Post. Это всегда будет частью оппозиционного нарратива.

          Поэтому «Джэвлины» – это реальная подстава, разработанная «вашингтонским болотом». Слишком многое может пойти не так. Я даже не исключаю, что те, кто лоббировал поставку этих систем Киеву, могут организовать впоследствии любую провокацию с целью выставить Трампа в максимально негативном свете и в конце концов обвинить его в непоследовательном и провальном решении.

          Впрочем, провал всей этой (пока предполагаемой) авантюры обеспечен в любом случае. Если ВСУ, приободренные «прорывным решением» Вашингтона, пойдут в наступление, им почти гарантировано поражение.

          И пресса сделает вывод, что не то оружие поставлено. Или его поставили недостаточно. Если «Джэвлины» благополучно отлежатся на опечатанных украинских складах и нового обострения в Донбассе удастся избежать, значит, помощь была несвоевременна.

          Ну а если поставка противотанковых комплексов будет отменена, в New York Times обязательно появится статья о «действиях по указке Путина».

          Что ж, Дональд Джон Трамп, посмотрим, что ты станешь делать. От этого во многом зависит твое президентство. И, прости за пафос, мир во всем мире.

          Комплекс FGM-148 Javelin хорошо изучен и в военном плане не является каким-то супероружием, от которого нет эффективной защиты. Но в политическом смысле он может нанести по тебе, Дональд, роковой удар.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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