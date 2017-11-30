МИД выразил обеспокоенность планами поставок вооружений США Киеву

Россия обеспокоена планирующейся поставкой американских летальных вооружений на Украину, сказал статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

«Мы откровенно говорим американским партнерам о нашей обеспокоенности по поводу планируемых за океаном поставок на Украину летальных вооружений», – сказал Карасин, передает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, Россия крайне разочарована информацией, что США выдали лицензию одной из компаний на поставку Украине крупнокалиберных снайперских винтовок – это путь к войне, а не к миру.

«Таким способом вашингтонские «ястребы» пытаются, как они считают, поднять для России «цену конфликта в Донбассе». Это весьма ущербная и опасная логика. Она ведет к войне, а не к миру», – добавил дипломат.

Он заявил, что Россия призывает США и Канаду проанализировать последствия, которые могут быть у возможной поставки американского и канадского оружия Украине.

«Есть ли у Вашингтона с Оттавой гарантия того, что их летальное оружие не попадет в «чужие руки»? Не окажется, скажем, у террористов? Или, например, не будет продано предприимчивыми украинскими дельцами куда-нибудь на Ближний Восток или в иную «болезненную» прежде всего для США точку на карте мира? Все эти вопросы мы прямо задаем заокеанским партнерам, призываем их еще раз проанализировать, к чему могут привести столь непродуманные шаги», – отметил Карасин.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, к чему может привести поставка американского вооружения на Украину.