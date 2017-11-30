Госархив подтвердил подлинность фрагмента о беременности Кшесинской от Николая II

Директор Госархива Лариса Рогова подтвердила подлинность фрагмента из дневника балерины Матильды Кшесинской, в котором она написала о беременности от цесаревича, будущего императора Николая II.

«Сотрудник газеты «Московский комсомолец» Добровольский действительно работал с документами фонда №10060, в составе которого находится на хранении машинописный вариант с правкой воспоминаний Кшесинской, изданных в 1955 году», – сообщали Рогова, передает радиостанция «Говорит Москва».

Она подтвердила, что в мемуарах действительно есть «зачеркнутый фрагмент воспоминаний, приведенный журналистом в своей статье». «Пометы в машинописном варианте воспоминаний сделаны рукой Кшесинской. Такой вывод позволяет сделать сравнение почерка в воспоминаниях с образцами ее почерка в других рукописных документах, автором которых она является», – добавила Рогова.

Ранее журналист «МК» Александр Добровольский обнаружил в фондах Госархива неизданный фрагмент воспоминаний Кшесинской.

«Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, что тогда потеряла. Говорили потом, что у меня были дети от Наследника, но это была неправда. Я часто сожалела, что не имела», - цитирует издание текст воспоминаний балерины.

Газета также отметила, что этот фрагмент был вычеркнут и не издавался.