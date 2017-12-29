Песков ответил на вопрос о главных достижении и неудаче 2017 года

Назвать одно главное достижение 2017 года затруднительно, поскольку их много и в экономической, и в социальной, и в других сферах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы как-то таким образом не составляли перечень ни достижений, ни каких-то неудач. Трудно сказать. Назвать какое-то одно достижение было бы неверным, потому что на самом деле достижений очень много – это и экономика, вы знаете смену основного тренда в экономике, это и рекордно низкий уровень инфляции, это и инициативы и меры, которые принимаются в социальной сфере», – сказал Песков в ответ на просьбу назвать главное достижение и главную неудачу года по версии Кремля.

По его словам, перечень очень большой, и работа была очень напряженная и эффективная. «Главное, что и эффект от этой работы растянут по времени, поэтому говорить рамками одного года было бы неверным», – уточнил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что выделить основную неудачу года тоже довольно затруднительно. «Это должен говорить сам президент», – подчеркнул Песков.

Вместе с тем Песков выразил мнение, что состояние отношений Москвы и Вашингтона можно отнести к числу главных разочарований уходящего года.