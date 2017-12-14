Посольство США объяснило отказ в выдаче виз сборной России

После значительного сокращения российской стороной персонала посольство США не может удовлетворить все многочисленные запросы МИД России, особенно когда речь идет о больших группах людей, заявила официальный представитель дипмиссии Мария Олсон.

Олсон заявила, что, «несмотря на значительные ограничения, наложенные на дипмиссию США российской стороной», посольство США неоднократно изыскивало «возможности удовлетворить запросы Министерства иностранных дел России», передает РИА «Новости».

Однако возможности дипмиссии «не позволяют удовлетворять все многочисленные запросы МИД России каждый раз, когда они поступают, особенно касающиеся больших групп людей».

Олсон добавила, что США не запрашивали перенос раунда консультаций по консульским вопросам в 2017 году, заявления России не соответствуют действительности.

Потому «вместо того, чтобы выражать «возмущение» относительно ситуации со сборной командой России по вольной борьбе, мы призываем российскую сторону к конструктивному взаимодействию с нами по консульским вопросам», сказала она.

В частности, речь идет «о проведении двустороннего консульского диалога, очередной раунд которого Россия не провела в 2017 году, хотя это была ее очередь – принимать данный формат».

«Озвученное официальным представителем МИД России объяснение, что Соединенные Штаты запрашивали перенос раунда консультаций в 2017 году, не соответствует действительности. На самом деле, российская сторона в принципе не предложила даты для его проведения», – заявила Олсон.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об отказе США выдать визы сборной России по вольной борьбе.