Фигуристка Косторная побила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная в финале Гран-при в итальянском Турине установила новый мировой рекорд в короткой программе.

В финале Гран-при в итальянском Турине 16-летняя спортсменка получила за прокат 85,45 балла, побив собственный рекорд, установленный в японском Саппоро, передает ТАСС.

Напомним, 22 ноября Косторная установила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе в Саппоро, после чего победила на этапе Гран-при в Японии.

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