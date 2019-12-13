Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях.

Загитова в эфире Первого канала заявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, «потому что сейчас все есть в жизни, и а всегда должно чего-то не хватать».

«Я хочу, чтобы вернулось это состояние того, что я хочу выходить на старт. Меня, наверно, поймет тот спортсмен, который прошел этот путь. Когда я начинала тренироваться после олимпиады, это предсезонье, когда нужно обкатывать новые программы, это сложно. В эти моменты мне всегда хотела закончить, но я понимала, что это мне нравится. Ну такое смешанное чувство», – попыталась объяснить свои мотивы фигуристка.

Напомним, Загитова снялась с выступления в Турине. Она сообщила, что покинула соревнования, поскольку неудачно приземлилась с прыжка.

Фигуристка заняла итоговое шестое место в Финале Гран-при. На этих соревнованиях россиянка Алена Косторная установила новый мировой рекорд по сумме баллов.