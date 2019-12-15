Загитова оценила возможность окончательного завершения карьеры

Фигуристка Алина Загитова, заявившая о приостановлении карьеры, заявила, что не собиралась уходить окончательно и завершать карьеру, и по-прежнему является членом сборной России.

«Я очень волновалась, и не совсем получилось четко донести свои мысли. Для меня Фигурное катание – это моя жизнь, и большой спорт – то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день, начиная с 4 лет», – заявила она в своем Instagram.

Она поблагодарила своих тренеров за то, что она добилась золота Олимпиады и чемпионата мира.

«И я не планирую останавливаться и тем более «уходить». Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее», – заявила Загитова.

Она подчеркнула, что до сих пор является членом сборной России и может выступать за свою страну на международных соревнованиях.

«Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров», – заключила Загитова.

В пятницу фигуристка заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Ее тренер Этери Тутберидзе заявила, что Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Российский тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что Загитова уже не вернется в большой спорт, также произошла перепалка между Тутберидзе и командой Евгения Плющенко. В ответ на заявление Плющенко Тутберидзе заявила, что тот не воспитал и не научил ни одного спортсмена ничему, и потому его нельзя назвать тренером.

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