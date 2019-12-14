Тутберидзе отчитала Тарасову и Плющенко за выпады в адрес Загитовой

Команда Этери Тутберидзе жестко отреагировала на комментарии известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко по поводу решения фигуристки Алины Загитовой взять паузу в карьере.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять», – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram Тутберидзе.

«Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы», – отметила команда, подопечной которой является Загитова.

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать, вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов, только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного спортсмена, правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс», – сказано в заявлении.

В пятницу Загитова заявила, что приостанавливает участие в спортивных соревнованиях. Перед этим она снялась с выступления в Турине. Тутберидзе заявила, что Загитова вернется на лед, когда соскучится по соревнованиям.

Тарасова предположила, что Загитова уже не вернется в большой спорт, и выразила сожаление тем, что «продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки измеряется только тремя программами».

Плющенко в свою очередь заявил, что Загитова могла сделать паузу в карьере, чтобы определиться с тренерами. По его словам, спортсменке «нужно больше внимания».

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