Из студии российского канала выгнали американского политолога

Ведущий передачи «Кто против?» Дмитрий Куликов в прямом эфире выгнал из студии американского политолога Грэга Вайнера.

В ходе эфира зрителям продемонстрировали встречу российского президента Владимира Путина и главы политсовета украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, передает РИА «Новости».

Вайнер отметил, что политики проводили встречу в коридоре. Куликов ответил, что они проводили встречу там, где удобно, так как у Путина напряженный график.

«Вы бы не умничали со своим убогим юмором», – добавил ведущий.

Куликов заявил, что хочет выгнать Вайнера и назвал политолога «последней мразью». Через некоторое время американец покинул студию.

В ноябре Куликов выгнал украинского эксперта Кирилла Животовского, и заявил, что не пригласит на ток-шоу никогда.