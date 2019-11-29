Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ток-шоу

Украинского эксперта Кирилла Животовского пожизненно отстранили от участия в ток-шоу «Кто против» в эфире телеканала «Россия 1», пишут СМИ.

Животовский попытался в эфире канала грубо пошутить об антисемитизме, пишет «Экономика сегодня».

На передаче украинский экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявил, что страна вышла в мировые лидеры по росту антисемитизма.

По мнению Червоненко, вина в этом лежит на «заигрывании Киева» с ультраправыми и искажение истории, а также героизация нацистских преступников.

Животовский попытался неудачно пошутить на эту тему, намекнув на стереотипы о евреях, отмечает издание.

Журналист из Германии Александр Сосновский потребовал от Животовского «убраться из студии» и пригрозил лично выкинуть его из шоу.

Ведущий программы Дмитрий Куликов заявил, что высказывание украинского эксперта недопустимо, и заявил, что в случае, если подобная шутка прозвучит еще раз, то Животовский покинет проект навсегда.

Животовский ответил, что не шутил, а «рассуждал о положении лиц с гражданством» на Украине.

После этого Куликов выгнал эксперта.

Ранее в студии ток-шоу подрались политологи Василь Вакаров и Грэг Вайнер.