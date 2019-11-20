Ведущий ток-шоу «Кто против?» рассказал о драке политологов Вайнера и Вакарова

В студии ток-шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» произошла потасовка между политологами Василем Вакаровым и Грэгом Вайнером. Ведущий программы Дмитрий Куликов рассказал, что происходило после драки гостей.

Эксперты политического ток-шоу Вакаров и Вайнер подрались в эфире из-за спора по украинскому вопросу, пишет «Царьград».

Видеофрагмент потасовки разместил у себя в Twitter журналист Владимир Соловьев.

Василь отправил Грэга в нокаут... pic.twitter.com/bfkB9tAccB — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 20, 2019

Вайнер пытался объяснить Вакарову, как должны себя вести украинские политики. Между ними разгорелся словесный конфликт, в ходе которого Василь плеснул в Грэга водой из стакана и толкнул его.

Куликов пояснил, что не успел добежать до гостей, устроивших потасовку – они были от него в шести метрах. По его словам, случившееся вызывает только сожаление.

«Это, конечно, следствие высокой экспрессии участников, это точно», – подчеркнул он.

Телеведущий отметил, что Вакарова, скорее всего, захлестнули эмоции, и он не сдержал себя.

«Я всегда это говорю и буду продолжать говорить, требовать, что люди не должны даже приближаться в состоянии высокой психологической экспрессии, которое происходит на шоу. Необходимо держать дистанцию, во всех смыслах этого слова, а не то что руки не распускать», – заявил Куликов.

По его словам, Вакарова после инцидента выгнали из студии, а Вайнеру оказали помощь. С ним все в порядке. После инцидента гости шоу не общались друг с другом.