Голландское ТВ показало свастики на теле украинского похитителя Цемаха

Корреспондент нидерландского телеканала RTL Йероен Аккерманс снял ролик об украинских силовиках, которые похитили Владимира Цемаха из ДНР. В сюжете фигурирует в том числе военный Дмитрий Гержан («Тритон»), который ответил на вопрос телеканала о многочисленных татуировках с нацистской символикой.

В сюжете RTL рассказывается, как Гержан и остальные члены группы похитили Цемаха. В ходе операции погиб один украинский силовик, а сам Гержан потерял ногу. В конце сюжета журналиста из Нидерландов просит украинца объяснить, почему у него на теле многочисленные татуировки с нацистской символикой и не является ли он фашистом.

«Это абсолютно ошибочное мнение. Мы не являемся никакими фашистами. У моей свастики закрученные края, а не как у гитлеровской свастики», – заявил Гержан, показав символ, выбитый на локте.

В то же время телеканал заострил внимание и на других символах, в том числе нарисованных на протезе: там появляется и обычная гитлеровская свастика, и, более того, символ СС – сдвоенная руна «зиг».

В сюжете, размещенном на сайте телеканала, с украинскими силовиками говорят по-русски.

Напомним, Цемаха похитили из ДНР украинские силовики как фигуранта дела о катастрофе малазийского Boeing в июле 2014 года. В ходе операции один украинский силовик погиб, второй потерял ногу.

Позже Цемах вошел в обменный список и был отправлен в Россию.