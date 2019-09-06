Стало известно о гибели украинского силовика при похищении Цемаха

В ходе «спецоперации по похищению» экс-командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха погиб украинский военный разведчик, сообщают СМИ.

В ходе этих действий погиб разведчик Александр Колодяжный (позывной «Кол»), сообщает «Обозреватель».

«Когда «тянули» Цемаха, погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен. На отходе подорвались в серой зоне», – сообщил собеседник издания.

По его словам, после операции Колодяжный лечился в течение двух недель, однако из-за тяжелого ранения спасти бойца не удалось.

Издание отмечает, что Колодяжный в ходе конфликта в Донбассе прошел все «горячие точки», включая Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Широкино и т.д.

Представитель СБУ Елена Гитлянская сообщила в Facebook, что с июля по август 2019 года не погиб ни один сотрудник спецслужбы, опровергая сведения о том, что погибшим в ходе спецоперации был работник СБУ.

Цемаха похитили в конце июня. Утверждается, что он якобы является важным свидетелем по делу МН17. Сам Цемах заявляет, не знает, что ему инкриминируют.