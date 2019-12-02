Удалось спасти ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса

Врачам забайкальской краевой клинической больницы удалось сохранить ребенка беременной пассажирки упавшего с моста автобуса, которая после аварии находится в тяжелом состоянии, сообщил супруг пострадавшей женщины Александр Чернявский.

Чернявский сообщил, что «все хорошо с ребенком», а у женщины «что-то с позвоночником (...) незначительное, ходить будет», передает ТАСС.

Женщина находится на шестом месяце беременности, в данный момент она в реанимации. Мужчина ехал в автобусе вместе с ней, после падения автобуса с моста помогал пассажирам выбраться из салона. Он также госпитализирован, его состояние стабильное.

По его словам, водитель не справился с управлением, когда автобус занесло.

Между тем, в МЧС сообщили, что из Центра экстренной психологической помощи в Забайкалье прибыла дополнительная группа психологов для работы с родственниками погибших и пострадавших при ДТП в Сретенском районе, передает РИА «Новости».

Всего задействовано 11 психологов. Сотрудники МЧС России помогают забайкальцам выйти из шокового состояния, определиться в месте, времени и собственной личности. Это способствует снижению травмирующих последствий ДТП, в которое они попали.

«В настоящий момент в Центральной районной больнице Сретенского района производится процедура опознания тел погибших в результате ДТП (...) Опознано семь тел погибших из девятнадцати», – цитирует пресс-служба МЧС полковника Алексея Шишина.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщил, что «прокуратурой уже отданы указания о проведении тщательной проверки всех транспортных средств, занимающихся пассажирскими перевозками» в регионе.

И. о. вице- премьера края по финансовым вопросам Андрей Кефер сообщил, что власти Забайкалья направят около 25 млн рублей из резервного фонда правительства региона для выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим.

«По 1 млн рублей за погибших, по 400 тыс. рублей – пострадавшим средней и тяжелой степени, по 200 тыс. рублей – пострадавшим легкой степени. Выплаты будут обеспечены в максимально короткие сроки, никто не окажется вне списков. Пока неясно, о какой точной сумме идет речь, медики определяют степень травм, но ориентировочно около 25-27 млн рублей будет направлено на эти цели из резервного фонда правительства края», – уточнил он.

Напомним, в воскресенье рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы.

В автобусе, по данным МЧС, находились 44 человека. Местные власти сообщили, что в салоне был 41 человек. Погибли 19 человек, сообщалось о 22 пострадавших.

Причины аварии устанавливаются. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал жителей региона поддержать жертв ДТП с рейсовым автобусом, слетевшим с моста в Сретенском районе. В понедельник в регионе объявили траур.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии в Забайкалье.