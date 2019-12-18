Захарова призвала ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов

ОБСЕ должно «помочь» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выполнить обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы понимаем, что выполнить свои слова президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране, поэтому мы призываем помочь в этом господину Зеленскому профильные международные структуры и неправительственные организации, прежде всего, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, также и других, ряд профильных международных структур», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Напомним, после саммита в «нормандском формате» между российскими журналистами и Зеленским состоялась дискуссия о допуске российских журналистов на Украину. Зеленский тогда позвал корреспондентов из России приехать на Украину.

После этого в страну смогли въехать журналисты ряда изданий, но уже на этой неделе стало известно о запрете на въезд на Украину для сотрудников канала «Звезда» и НТВ.

В Кремле выразили надежду на изменение политики Киева в отношении СМИ из России.