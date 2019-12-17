В Кремле призвали Киев изменить политику в отношении российских СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что приглашение президентом Украины Владимиром Зеленским российских журналистов изменит политику Киева в отношении СМИ из России.

«Мы отфиксировали слова президента (Зеленского), сказанные на пресс-конференции. Были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов», – сказал Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, «на Украине эта практика не соответствует вообще ни международным стандартам, ни нормам ОБСЕ, ничему». «Российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины», – сказал Песков, выразив надежду, что постепенно Киев изменит свою политику.

Песков особо отметил, что на протяжении всего времени все желающие украинские СМИ свободно работают на основании российского закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права как зарубежным СМИ, так и российским.

Дискуссия между российскими журналистами и Зеленским о допуске российских журналистов на Украину состоялась после саммита в «нормандском формате», когда украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс. Уже в среду появилась информация, что журналиста МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пустили на Украину. Также сообщалось, что корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев.

Однако уже на этой неделе стало известно о запрете на въезд на Украину для сотрудников канала «Звезда» и НТВ.