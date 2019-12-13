Журналистов НТВ не пустили на Украину

Журналист телеканала НТВ Сергей Савин сообщил, что ему и его съемочной группе запретили въезд на Украину.

Савин сообщил, что журналисты, проходя пограничный контроль в аэропорту Киева, сообщили правоохранителям, насколько они приехали и какие у них цели, передает ТАСС.

«Мы прилетели сегодня в Борисполь утром, в полдесятого по московскому времени. Далее штатная процедура прохождения контроля, сразу заявили, кто мы, что мы, какие цели, на сколько приехали на Украину, что собираемся делать», – пояснил корреспондент.

По его словам, пограничники обходились с журналистами вежливо и дипломатично. После процедуры проверки их пригласили к ответственному лицу.

«Вот такое было вручено решение: Отказ в разрешении пересечения государственной границы на въезд на Украину. Причина официальная – не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь», – сказал Савин.

Корреспондент добавил, что его вместе со съемочной группой отправят в Россию за счет авиакомпании, которой они прилетели в Киев.

Ранее в Киев смогли попасть журналисты телеканала «Звезда».

Дискуссия между российскими журналистами и Зеленским о допуске российских журналистов на Украину состоялась после саммита в «нормандском формате», когда украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс. Уже в среду появилась информация, что журналиста МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пустили на Украину.

Также сообщалось, что корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев.