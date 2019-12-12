Журналистов «Звезды» пустили в Киев

Журналистов телеканала «Звезда» пропустили через украинскую границу после приглашения Владимира Зеленского в адрес российских СМИ, канал опубликовал телесюжет о поездке.

«Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню», – сказала корреспондент в сюжете, опубликованном на сайте «Звезды».

По ее словам, съемочная группа совершила перелет через Минск из-за действующего запрета на авиасообщение, но проблем при въезде на Украину не было.

«Пока непонятно, всем ли журналистам открыли путь и надолго ли», – отметила журналистка.

Дискуссия между российскими журналистами и Зеленским о допуске российских журналистов на Украину состоялась после саммита в «нормандском формате», когда украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс. Уже в среду появилась информация, что журналиста МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пустили на Украину.

Также сообщалось, что корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев.