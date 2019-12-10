Зеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в Киев

Корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян сообщила в Telegram, что накануне журналисты Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) спросили Зеленского о том, «как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд на Украину».

«Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами. Обещал всем все показать. Приглашение приняли. Ждите репортажей», – написала она.

Также в Telegram-канале RT появилось видео, на котором запечатлено, как Петров пытается узнать у президента Украины, как российским журналистам попасть на территорию его страны.

«Зеленский смутился. Его спасла сжалившаяся (канцлер Германии Ангела) Меркель – пригласила выйти вместе с другими лидерами», – отмечается в комментарии к видео.

Напомним, президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с Зеленским. Так, украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс, и тогда представители других российских СМИ принялись выкрикивать просьбы пустить и их на юго-восток Украины.

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