Макрон рассердился на российских журналистов

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не понравилось поведение российских журналистов во время общения с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На пресс-конференции Зеленский пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс. Представители других российских СМИ принялись выкрикивать просьбы пустить и их на юго-восток Украины, передает РИА «Новости».

Макрон решил вмешаться, напомнив, что «правила» на саммите, который проходил в Париже, устанавливает он, а не сотрудники СМИ. Президент Франции заявил, что журналисты «должны были дать президенту договорить».

«Речь шла про четыре вопроса, четыре вопроса были заданы. Спасибо за ваше терпение и вашу работу», – сказал Макрон.

Напомним, в Париже состоялись переговоры «нормандской четверки» и двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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