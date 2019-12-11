Союз журналистов Украины призвал пустить представителей российских СМИ в страну

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал хотя бы на пять дней отменить запрет для российских журналистов на въезд в страну.

«Российские медиа действительно говорят, что им запрещен въезд на Украину. Если бы было желание, то Служба безопасности Украины по просьбе офиса президента могла бы, допустим, на пять дней отменить запрет на въезд», – передает его слова РИА «Новости».

Между тем, ранее стало известно, что журналиста МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко пустили на Украину.

При этом в марте 2015 года Украина приостановила аккредитацию при органах госвласти 115 российских СМИ. Кроме того, в стране запрещена трансляция основных российских телеканалов.

Накануне сообщалось, что корреспонденты РИА «Новости» и RT приняли приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев.

Дискуссия между российскими журналистами и Зеленским о допуске российских журналистов на Украину состоялась после саммита в «нормандском формате», когда украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс.