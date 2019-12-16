Журналистам «Звезды» запретили въезд на Украину на три года

Украинские власти запретили въезд в страну в течение трех лет журналистам российского телеканала «Звезда», которые побывали на Украине на прошлой неделе, пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на Государственную пограничную службу и Службу безопасности Украины (СБУ).

«Журналисты «Звезды» улетели из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде на Украину им вынесено постановление об административном правонарушении», – заявил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает ТАСС.

Между тем, официальный представитель СБУ Елена Гитлянская объяснила отказ во въезде на Украину на три года журналистам из съемочной группы «Звезды» тем, что телеканал находится под санкциями, введенными Советом национальной безопасности (СНБО) Украины.

12 декабря журналисты телеканала «Звезда» были пропущены украинскими пограничниками в страну. Однако в тот же день вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба заявил, что они могут быть привлечены к административной ответственности за проведение видеосъемки при пересечении границы без официального разрешения.

На ситуацию с недопуском российских журналистов после приглашения Владимира Зеленского отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Как в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Видимо, боятся услышать: «А че это вы тут делаете? Кино-то уже кончилось», – написала она в Facebook.

Ранее на Украину также не пустили журналистов НТВ.

Напомним, дискуссия между российскими журналистами и президентом Зеленским о допуске российских журналистов на Украину состоялась после саммита в «нормандском формате», когда украинский лидер пригласил корреспондента РИА «Новости» лично посетить Донбасс.