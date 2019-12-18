Половина жителей Киева оказалась недовольна деятельностью мэра

Деятельность действующего мэра Киева Виталия Кличко вызывает недовольство почти 50% жителей города, такие данные показал опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг».

«Деятельностью киевского городского головы Виталия Кличко не удовлетворены 49% опрошенных, 42% – довольны. Работой Киевского городского совета довольны 31% (не удовлетворены – 53%), общественного транспорта – 43% (не довольны – 48%), образовательных учреждений столицы – 28% (47%), коммунальных служб и медицинских учреждений Киева – по 23% (не удовлетворены 70% и 63% соответственно)», – говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте группы «Рейтинг».

При этом Кличко и телеведущий Сергей Притула возглавляют рейтинг политиков и общественных деятелей, которым доверяют киевляне – 35%. Однако не доверяют Кличко все же больше горожан – 55%, Притуле – 39%. Журналисту Дмитрию Гордону доверяют 32% опрошенных, не доверяют – 48%, бывшему мэру Киева Александру Омельченко доверяют – 27%, не доверяют – 45%.

Остальных кандидатов из представленного списка жители Киева преимущественно не знают или оценивают негативно.

Ране были опубликованы результаты опроса, согласно которым рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому значительно снизился.

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