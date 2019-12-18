«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

Президентские выборы на Украине и выигравший их Владимир Зеленский заняли в уходящем году первое место по числу запросов россиян в поисковике, следует из данных исследования «Яндекса».

«Владимир Зеленский возглавил список людей, про которых в 2019 году начали задавать намного больше запросов как про личностей – с биографией, убеждениями, достижениями, профилями в соцсетях, фотографиями. Запросы про события, привлекшие внимание к этим людям, например про дебаты Зеленского с Порошенко или российские концерты Билли Айлиш, при составлении топа не учитывали», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Также в топ-3 вошли запросы о японском геймдизайнере Хидео Кодзиме и шведской экологической активистке Грете Тунберг.

В тройку событий, про которые россияне чаще всего искали информацию, вошли также пожар в соборе Парижской Богоматери и протесты в Москве.



Самыми популярными по числу запросов в поиске стали целых шесть экранизаций комиксов, в том числе «Мстители: Финал» и «Капитан Марвел». На первом месте в топе кино расположилась картина «Т-34». Самый популярным мультфильмом года стал римейк «Короля Льва».

«Из сериалов наибольший интерес вызвали финальный сезон «Игры престолов» и «Чернобыль» телекомпании HBO. Почти все остальные строчки в топе занимают сериалы российских компаний, самый популярный из них – «Жуки», – отметили в «Яндексе».

Согласно подсчетам его аналитиков, весь спортивный топ-3 заняли бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева и Федора Емельяненко против Райана Бейдера.

«На первом месте в списке игр – Metro Exodus, разработка украинской студии 4A Games. На второй строчке – несмотря на неожиданный, никак не анонсированный выход – оказалась игра в жанре «королевская битва» Apex Legends. Третью строчку заняла игра PUBG Lite», – говорится в исследовании.

Напомним, самыми значимыми событиями 2018 года в поиске «Яндекса» стали чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхенчхане.

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