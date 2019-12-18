Американский генерал заявил о «разобщенности» России и Китая во время учений

Командующий ВВС США в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Чарльз Браун сравнил учения России и Китая с учениями США и союзников Вашингтона.

Браун считает, что укрепление военного сотрудничества Москвы и Пекина если и происходит, то «с целью ответного нажима на Запад». Он не верит, что Россия и Китай – «стратегические партнеры», передает ТАСС.

Генерал заявил, что российские и китайские военные «провели пару раз учения», но без «полной оперативной совместимости», которая отличает учения США с некоторыми союзниками. Браун считает, что Россия и Китай «проводят учения в одном и том же районе, будучи разобщенными». Он не видит тенденции к интеграции войск. Браун сказал, что взаимодействие российских и китайских военных «достаточно статично».

«Я порой задаюсь вопросом о том, кто является младшим партнером, поскольку у обеих этих стран есть чувство гордости», – сказал он.

По его словам, российская сторона «обладает боевым опытом, которого нет у китайцев», зато у Китая лучше позиции в финансово-экономическом плане.

«Поэтому возникает вопрос, кто сидит во главе стола, кто решает, что действовать нужно таким-то образом», – заявил Браун, который видит в этом причину того, что военные России и Китая «не работают хорошо вместе».

Он считает, что «им лишь не нравится Запад». Браун предположил, что речь идет о «договоренности по расчету».

Однако генерал открыто признал, что США стремятся не допустить дальнейшего сближения Москвы и Пекина.

В 2019 году Китай опубликовал «Белую книгу» – документ, который можно считать перспективной военной доктриной страны. В нем подчеркивается роль России как стратегического партнера Пекина. Эксперты полагают, что военно-политический союз двух стран способен затмить военную мощь США.

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