Россия и Китай способны затмить военную мощь США

Китай опубликовал «Белую книгу» – документ, который можно считать перспективной военной доктриной страны. В нем подчеркивается роль России как стратегического партнера Пекина. Эксперты полагают, что военно-политический союз двух стран должен перехватить инициативу у НАТО, причем не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Канцелярия по делам печати КНР во вторник опубликовала «Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху», в которой сформулирована военная стратегия Китая на ближайшие годы. В документе подчеркивается, что Китай будет всеми средствами обеспечивать свой «национальный суверенитет, единство и территориальную целостность».

Из документа также следует, что Китай готов применить вооруженные силы в отношении тех, кто выступает за независимость Тайваня.

«Китай не отказывается от использования военной силы, сохраняя право на применение любых средств в отношении вмешательства внешних сил, а также действий крайне малочисленных элементов, выступающих за «независимость Тайваня» и других раскольнических сил, однако это ни в коей мере не направлено против тайваньских соотечественников», – говорится в документе.

В случае, если же кто-то попытается оторвать Тайвань от Китая, «китайские вооруженные силы не постоят за ценой, чтобы нанести этому сокрушительное поражение», – следует из «Белой книги». В ней также указано, что Китай не намерен участвовать в гонке вооружений и выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.

Особая роль в военной стратегии Китая отведена России.

По словам официального представителя минобороны КНР У Цяня, «под стратегическим руководством лидеров государств армии двух стран продолжат развивать отношения». Он отметил, что вооруженные силы Китая и России расширили сотрудничество в области военных учений, технологий и борьбы с терроризмом, а в данный момент кооперация двух стран «обогащается всеобъемлющим стратегическим партнерством и играет значительную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности».

У Цянь добавил, что Россия и Китай продолжат практику совместных операций по стратегическому патрулированию по аналогии с той, которая была проведена накануне в районе Японского моря, что вызвало бурную реакцию со стороны союзников США в лице Южной Кореи и Японии.

На то, что военное сотрудничество между Москвой и Пекином набирает обороты, указывают и новости, сопровождавшие публикацию «Белой книги». Например, только за последние сутки в Подмосковье прибыл эшелон с китайскими танками для участия в Армейских международных играх. В это же время Россия начала поставку Китаю второго полкового комплекта С-400, а китайский ракетный эсминец «Сиань» прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде. И самое главное – недавняя публикация распоряжения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о проведении переговоров по заключению нового соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами.

По мнению директора Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексея Маслова, в презентованной «Белой книге»

Пекин впервые так четко обозначает свою дружественную позицию к России в области военной политики.

«Хотя ранее наши страны очень тесно взаимодействовали между собой, проведя пять совместных учений, ни в какой концепции КНР такое сотрудничество не было зафиксировано. Теперь фиксация произошла, и очевидно, что Россия и Китай движутся к военно-политическому союзу, который, может, и не будет оформлен на бумаге, но это уже зафиксировано в стратегии Китая», – пояснил Маслов, добавив, что для Москвы военное сотрудничество с Пекином выглядит куда перспективнее, чем сотрудничество в области торговли или технологий.

В то же время он подчеркнул, что для России важно не втягиваться в те конфликты, в которые может быть втянут Китай.

«Например, последний случай совместного патрулирования привел к тому, что у нас обострились отношения с Японией и Южной Кореей. У Китая с этими странами довольно сложные отношения, в то время как у нас – довольно хорошие.

Потому наша задача – поддерживать Китай в общем военно-политическом плане, но не быть втянутыми в конфликты, которые вредят нашим интересам», – заключил Маслов.

В свою очередь старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин рассказал газете ВЗГЛЯД, что «между Россией и Китаем существует мощное многолетнее сотрудничество в подготовке военных кадров, стратегические консультации между представителями генеральных штабов России и Китая, обмен оценками и информацией». По его словам, для России это сотрудничество полезно и тем, что Китай продолжает оставаться одним из крупных покупателей российской военной техники и технологий.

С Кашиным согласен и гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. «Россия занимает первое место среди иностранных экспортеров военного оборудования в Китай, то есть мы практически доминируем на китайском рынке. Это очень перспективно, особенно с учетом перехода на новый этап научно-технической кооперации, – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД, добавив, что это полностью соответствует интересам России.

В пользу российского экспорта вооружений говорит и то, что китайская армия переходит на качественно новый уровень подготовки, используя российские технологии, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Раньше Китай решал военные вопросы при помощи человеческого резерва, но в этом году Си Цзиньпином была поставлена задача вывести китайскую армию на новый уровень. Это говорит о том, что Китай уже сегодня получает боеспособные, оснащенные самыми современными технологиями, вооруженные силы», – сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД.

При этом все эксперты уверены: военное сотрудничество между Москвой и Пекином является гарантией того, что страны НАТО во главе с США не станут развязывать полномасштабные военные конфликты.

«Я убежден, что современные войны способны вести только три страны – это США, Россия и Китай. И двое из этой тройки, заключив военное соглашение, лишают США доминирования американцев в военно-технической сфере», – говорит Клинцевич.

В то же время Россия и Китай должны не только наращивать влияние и присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в других регионах планеты, считает Кортунов.

«Москва и Пекин должны упредить Вашингтон в предложениях по международному патрулированию зон Ормузского пролива, чтобы не американские суда контролировали свободу судоходства, а наши страны», – добавил собеседник, подчеркнув благосклонное отношение к этому некоторых государств Персидского залива.

В целом же, отмечают эксперты, если с военным сотрудничеством у России и Китая все в порядке, то в сфере торговли и инвестиций обеим странам предстоит еще немало работы.

«Например, были надежды на то, что Китай заменит Запад в качестве источника кредитов, но сейчас китайские банки, особенно частные, с неохотой идут на кредитование российских компаний, опасаясь попасть под американские санкции», – напоминает Кортунов. С точки зрения инвестиционной деятельности Китая в России и России в Китае, похвастаться тоже нечем.

«Есть достижения, но есть и много нерешенных проблем. Объем торговли России с Китаем – 100 млрд долларов, но все равно это в пять раз меньше, чем торговля Китая с США, и тут России надо наращивать обороты», – подчеркнул эксперт.

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Но главное в развитии военных и торгово-экономических отношений с Китаем – это осторожность.

«Конечно, все эти совместные действия могут вызывать опасения других государств. Мы должны это учитывать и аккуратно подходить к соблюдению всех договоренностей, понимая – всегда будут подозрения, что Россия и Китай попытаются ущемить интересы третьих стран. Этого допускать нельзя», – резюмировал Кортунов.

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