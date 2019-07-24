Китай пригрозил войной выступающим за независимость Тайваня внешним силам

КНР не остановится перед применением военной силы против выступающих за независимость Тайваня внешних сил, говорится в «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху».

«Китай не отказывается от использования военной силы, сохраняя право на применение любых средств в отношении вмешательства внешних сил, а также действий крайне малочисленных элементов, выступающих за «независимость Тайваня» и других раскольнических сил, однако это ни в коей мере не направлено против тайваньских соотечественников», – цитирует ТАСС выдержку из документа, опубликованного Канцелярией по делам печати Госсовета КНР.

«Если найдется кто-нибудь, кто попытается оторвать Тайвань от Китая, китайские вооруженные силы не постоят за ценой, чтобы нанести этому сокрушительное поражение», – следует из Белой книги.

Отметим, Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркивая, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».