Китай провозгласил курс на развитие военного сотрудничества с Россией

Вооруженные силы России и Китая продолжат развивать отношения, поддерживая друг друга, уважая взаимные интересы и развивая механизмы взаимодействия, заявил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь в ходе презентации «Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху».

В «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху» констатируется, что военное сотрудничество России и Китая находится на высоком уровне и продолжает развиваться, «обогащаясь всеобъемлющим стратегическим партнерством (...) в новую эпоху, и играет значительную роль поддержании глобальной стратегической стабильности», передает ТАСС

«Вооруженные силы Китая и России продолжили развитие механизмов обменов на всех уровнях, расширили сотрудничество в рамках обменов на высоком уровне, в области военных учений, технологий и борьбы с терроризмом. [Стороны] осуществляют позитивное взаимодействие и сотрудничество в международной области», – отмечается в докладе

«С 2012 года военнослужащие Китая и России провели семь раундов стратегических консультаций. В период с августа по сентябрь 2018 года, по приглашению российской стороны, военнослужащие Народно-освободительной армии Китая впервые участвовали в стратегических учениях «Восток», – подчеркивается в Белой книге.

«Под стратегическим руководством лидеров государств армии двух стран продолжат развивать отношения. Стороны будут поддерживать друг друга, уважать взаимные интересы и развивать соответствующие механизмы взаимодействия», – отметил официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь в ходе презентации «Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху».

«Что касается практики проведения операций по стратегическому патрулированию, в будущем обе стороны будут решать это на основе двусторонних консультаций», – добавил официальный представитель Минобороны КНР.

Напомним, накануне Россия и Китай провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе самолетами дальней авиации.