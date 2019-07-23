Россия и Китай провели первый совместный полет дальней авиации

Министерство обороны сообщило, что военные России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«23 июля 2019 года ВКС России и ВВС НОАК (Народно-освободительная армия Китая – прим. ВЗГЛЯД) провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в азиатско-тихоокеанском регионе», – сказано в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что авиагруппа из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков «Хун-6к» ВВС НОАК провела воздушное патрулирование по заранее спланированному маршруту над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

«В ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. По данным объективного контроля нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено», – уточнили в ведомстве.

В Минобороны также добавили, что совместное с Китаем патрулирование в АТР не направлено против третьих стран. «Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2019 год и не направлено против третьих стран» – подчеркнули там.

Напомним, во вторник комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи заявил, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.

Минобороны России в ответ сообщило, что самолеты «выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», а южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

Позже в конфликт вмешалась и Япония, заявив протест по дипломатическим каналам России и Южной Корее. Некоторое время спустя на это отреагировал и Китай. МИД КНР заявил, что зона, которую Южная Корея идентифицировала как собственное воздушное пространство, является международной территорией, и может быть использована для передвижения представителями любой страны.

После этого также стало известно, что в связи с инцидентом с самолетами в Японском море советник-посланник российского посольства в Сеуле вызван в МИД Республики Корея.