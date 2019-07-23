Зампосла России вызван в МИД Южной Кореи

Советник-посланник российского посольства в Сеуле вызван в МИД Республики Корея в связи с инцидентом с самолетами в Японском море, сообщило южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

«Помощник замминистра (иностранных дел Южной Кореи) Юн Сун Гу заявил советнику-посланнику посольства России в Корее Максиму Волкову, что вторжение российского военного самолета в воздушное пространство Кореи не только наносит урон отношениям дружбы и доверия между двумя странами, но и противоречит международным нормам», – говорится в пресс-релизе министерства, передает РИА «Новости».

Также ведомство указывает, что российскому дипломату «была выражена глубокая обеспокоенность». «Южная Корея потребовала у российской стороны объяснений, извинений и обеспечение мер для недопущения повторения подобных инцидентов», – говорится в пресс-релизе.

Напомним, во вторник комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Кореи заявил, что самолет ВКС России якобы дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, после чего Южная Корея выразила протест России.

Минобороны России в ответ сообщило, что самолеты «выполняли плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», а южнокорейские истребители «совершили непрофессиональные маневры, пересекая курс российских стратегических ракетоносцев и создавая угрозу их безопасности».

Министерство иностранных дел Китая также заявило, что зона, которую Южная Корея идентифицировала как собственное воздушное пространство, является международной территорией, и может быть использована для передвижения представителями любой страны.

Позже в конфликт вмешалась и Япония, заявив протест по дипломатическим каналам России и Южной Корее.