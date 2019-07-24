Китай выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия

Китай не намерен участвовать в гонке вооружений и выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия, говорится в «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху».

В документе подчеркивается, что «Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия», передает ТАСС.

«Китай не участвует ни в какой гонке вооружений с любой другой страной и сохраняет свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности», – говорится в публикации.

Кроме того, в «Белой книге» утверждается, что «Китай всегда придерживался политики «неприменения первым ядерного оружия» в любое время и при любых обстоятельствах».

«Мы также всегда были верны принципу безоговорочно не применять и не запугивать ядерным оружием страны и регионы, не обладающие ядерным оружием», – подчеркивается в документе.

В среду Канцелярия по делам печати КНР опубликовала «Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху», в которой определены основные задачи страны в области обороны и безопасности на ближайшие годы.