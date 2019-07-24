Китай сформулировал военную стратегию на ближайшие годы

Канцелярия по делам печати КНР опубликовала «Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху», в которой определены основные задачи страны в области обороны и безопасности на ближайшие годы.

В документе подчеркивается, что Китай будет всеми средствами обеспечивать «национальный суверенитет, единство и территориальную целостность», передает ТАСС.

«Основополагающими целями Китая в области обороны и безопасности в новую эру станут сдерживание и противодействие агрессии, обеспечение национальной политической, общественной и социальной безопасности, противостояние и сдерживание «независимости Тайваня», подавление сторонников сепаратистских движений, таких как «независимость Тибета» и создание «Восточного Туркестана», – говорится в документе.

«Фундаментальными задачами для КНР в области безопасности являются обеспечение интересов страны и прав страны на море, за рубежом, поддержка стабильного и устойчивого развития страны», – отмечается в документе.

Накануне Россия и Китай провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе самолетами дальней авиации.