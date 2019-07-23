В Подмосковье прибыл эшелон с китайскими танками

В подмосковную Таманскую мотострелковую дивизию из Китая прибыл эшелон с бронетехникой, которая примет участие в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр – 2019, сообщили в Минобороны.

В Минобороны уточнили, что китайская сторона привезла в Россию четыре танка и боеприпасы. По пути следования эшелон сопровождал совместный караул из российских и китайских военных, передает ТАСС.

«В Таманскую мотострелковую дивизию прибыл эшелон с техникой Народно-освободительной армии Китая для участия в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках Армейских международных игр – 2019. Эшелон преодолел более 5 тыс. км по железной дороге от станции Забайкальск до станции Селятино», – сообщили в ведомстве.

Предполагается, что все участники «Танкового биатлона» прибудут к месту проведения конкурса до конца недели.

Армейские международные игры – 2019 пройдут с 3 августа по 17 августа на территории 10 государств. В играх примут участие более 5 тыс. военнослужащих из 37 стран.

Напомним, во вторник Россия и Китай провели первое совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Газета ВЗГЛЯД писала, что бомбардировщики России и Китая перепугали союзников США.

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