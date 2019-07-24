Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде

Китайский ракетный эсминец «Сиань» прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«Корабль «Сиань» прибыл в Санкт-Петербург, пришвартовался к набережной Лейтенанта Шмидта, в торжественной церемонии встречи принимают участие командование ЗВО и Ленинградской военно-морской базы», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Моряки из Китая помимо участия в параде посетят крейсер «Аврора» и примут участие в возложении цветов на Пискаревском кладбище погибшим в годы блокады.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, китайские военные презентовали «Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху». В ней Китай раскрыл планы военного сотрудничества с Россией, призвал отказаться от ядерного оружия и заявил о готовности применять вооруженные силы как внутри страны, так и за ее пределами в отношении Тайваня.

Напомним, накануне Россия и Китай провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе самолетами дальней авиации.