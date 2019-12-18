Джонсон запретил британским министрам посещать экономический форум в Давосе

Глава британского правительства запретил членам кабмина посещать Всемирный экономический форум в Давосе, сообщают СМИ.

Источник Guardian заявил, что премьер намерен сосредоточиться на «приоритетах» британцев – Brexit и системе здравоохранения.

«Именно это мы и обещали, а не посещение Давоса», – приводит слова источника РИА «Новости».

Сам глава кабмина Великобритании тоже не собирается посещать Давос.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп запланировал посетить форум, хотя прежде сообщил, что отменяет визит. Отменил поездку в Давос и президент Франции Эммануэль Макрон.

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