Трамп отменил поездку в Давос

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что отменяет визит на экономический форум в Давосе из-за кризиса в бюджете и «неуступчивости» демократов.

«Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и колоссального значения безопасности для нашей страны я, со всем уважением, отменяю очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу» – написал президент США в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп может отменить поездку на экономический форум в Давосе, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января.