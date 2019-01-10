Трамп резко отозвался о встрече с «Чаком и Нэнси» в Конгрессе США

Глава американского государства Дональд Трамп резко отрицательно охарактеризовал встречу с лидером демократов в Сенате США Чаком Шумером и спикером Палаты представителей Конгресса, демократом Нэнси Пелоси.

Свою «встречу с Чаком и Нэнси» Трамп назвал «пустой тратой времени», передает ТАСС.

Трамп заявил, что «ушел со встречи» после того, как Пелоси ответила отказом на просьбу выделить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс, встреча продолжалась около 45 минут. По его словам, «лидеры демократов не хотят даже вести переговоры». Демократы требуют, чтобы Трамп возобновил работу правительства до начала переговоров о финансировании стены. Президент США «четко изложил свою позицию, сделки без стены не будет», сказал Пенс.

Он добавил, что перед началом встречи Трамп «раздавал конфеты» ее участникам.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что Шумер во время беседы повышал голос на Трампа.

Шумер же заявил о «приступе ярости» Трампа, который «после отказа Пелоси ударил кулаком по столу и сказал: «Тогда нам не о чем с вами разговаривать».

В Белом доме заявили, что Трамп может отменить поездку на экономический форум в Давосе, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Если же кризис удастся урегулировать, то визит Трампа в Давос, во время которого президент США может встретиться с миллиардерами, знаменитостями и политическими лидерами, продлится, вероятно, всего 12 часов.