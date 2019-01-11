Макрон вслед за Трампом отменил поездку в Давос

Президент Франции Эммануэль Макрон в этом году решил не посещать Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сообщил телеканал BFM со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В администрации французского лидера заявили, что отказ от поездки связан со слишком плотным графиком Макрона, передает ТАСС.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что отменяет визит на экономический форум в Давосе из-за кризиса в бюджете и «неуступчивости» демократов.

В декабре в Кремле сообщали, что приглашение президенту Владимиру Путину посетить форум получено, но решений на этот счет пока не принято.