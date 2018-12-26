В Кремле прокомментировали возможность визита Путина на Давосский форум

Кремль приветствует изменение политического климата в Давосе, приглашение президенту Владимиру Путину посетить форум получено, но решений на этот счет пока не принято, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, мы приветствуем изменение климата в Давосе. И, действительно, есть давнее постоянно возобновляемое приглашение Путину приехать в Давос, пока решение не принималось. График у президента, вы видите, в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный. Эта тема находится на рассмотрении», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он уточнил, что в Кремле не исключают возможности визита Путина на форум, однако решений на этот счет никаких нет.

В то же время министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что не планирует принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает ТАСС.

На прошлой неделе Росконгресс вернулся к подготовке «Русского дома» в Давосе в связи с отменой ограничений на участие в форуме российских бизнесменов.

В ноябре сообщалось, что Россия вообще не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения запретить участие в нем российских бизнесменов Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и Андрея Костина.

Позже стало известно, что ограничения частично сняты и официальная делегация России примет участие во Всемирном экономическом форуме.