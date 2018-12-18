Росконгресс возобновил подготовку «Русского дома» в Давосе

Росконгресс вернулся к подготовке «Русского дома» в Давосе в связи с отменой ограничений на участие в форуме российских бизнесменов.

«Фонд Росконгресс принял решение возобновить подготовку своего проекта «Русский дом» в Давосе в связи с отменой ранее озвученных ограничений на участие российских представителей бизнеса во Всемирном экономическом форуме», – сообщили в фонде, передает РИА «Новости».

Официальная российская резиденция предоставит свое деловое пространство для представителей бизнеса, власти и СМИ с 21 по 25 января 2019 года.

В ноябре премьер Дмитрий Медведев сообщал, что Россия не будет принимать участие в Давосском форуме, если Швейцария не откажется от решения по участию российских бизнесменов. Речь шла о запрете на посещение Давоса совладельцу «Русала» Олега Дерипаски, владельца группы «Реновы» Виктора Вексельберга и главы ВТБ Андрея Костина.

В начале декабря фонд Росконгресс прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» в связи с ограничениями на участие российских представителей бизнеса в форуме. В субботу стало известно, что официальная делегация России все же примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.