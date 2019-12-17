Аршавин предложил странам СНГ вернуться к формату футбольного чемпионата СССР

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин предложил принять в чемпионат России по футболу клубы из стран СНГ – Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, и вернуть формат турнира к тому, что использовался во времена СССР.

«Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве», – передает слова Аршавина Sports.ru.

Он отметил, что, в частности, казахстанским клубам при их бюджете сложно развиваться в условиях местного чемпионата – конкурентоспособными в Европе можно быть только при наличии сильных соперников на внутренней арене.

«Сейчас объединение чемпионатов России и Украины неактуально. Поэтому можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана», – выразил мнение Аршавин.

По его словам, в таком чемпионате можно было бы вернуться «к формату СССР».

«В высшей лиге 18 команд. Затем два дивизиона по 18-20 смешанных команд. Их бы поделил на восток и запад. Вторые лиги распределил бы по региональному принципу. Допустим, на юге больше команд из Казахстана. На западе больше белорусских клубов», – предложил Аршавин.

Напомним, до «евромайдана» на Украине к созданию объединенного чемпионата призывал знаменитый российский тренер Валерий Газзаев. Однако тогда против выступил УЕФА.

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