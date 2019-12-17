Экс-главу Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в коррупции

Против экс-главы Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко возбудили уголовное дело, его задержали, сообщили в региональном управлении СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Петропавловск-Камчатского городского округа. Должностное лицо подозревается в совершении двух эпизодов получения взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, Иваненко с декабря 2018 года по апрель 2019 года получил частями взятку в 700 тыс. рублей «за общее покровительство». Деньги поступали через родного брата чиновника, уточнили в СК.

Также с февраля по март 2019 года Иваненко получил 200 тыс. рублей за содействие при заключении муниципальных контрактов и подписание актов выполненных работ.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

В понедельник в Москве вынесли приговор бывшему главе департамента аудита госконтрактов Минобороны Максиму Куксину за взятки.

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