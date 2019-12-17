Экс-главу Петропавловска-Камчатского задержали по подозрению в коррупции

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17 декабря, вторник | Последнее обновление — 15:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Экипаж севшего с отказавшим двигателем под Астраханью Ту-22М3 наградят
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки
Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег
Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»
Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Суета под леволибералами до добра не доводит
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос
Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
Обсуждение: 97 комментариев
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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